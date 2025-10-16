L'action Thermo Fisher grimpe grâce au partenariat avec OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'action du fabricant d'équipements médicaux Thermo Fisher TMO.N augmente de 4,2 % à 550 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare qu'elle collabore avec OpenAI pour aider à améliorer la rapidité et le succès du développement des médicaments

** Elle déclare intégrer les API d'OpenAI (Application Programming Interfaces) dans des domaines tels que le développement de produits, la fourniture de services et l'engagement des clients

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 1,5 % depuis le début de l'année