L'action Tesla en hausse ; le bénéfice par action et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devraient baisser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de Tesla TSLA.O en hausse de 0,8% mercredi avant la publication du rapport trimestriel après la clôture du marché, avec des livraisons de véhicules électriques en baisse qui devraient réduire le chiffre d'affaires et le BPA en glissement annuel et en glissement trimestriel

** Wall Street prévoit que la société de véhicules électriques publiera un bénéfice par action ajusté de 0,45 $ contre 0,73 $ au T4 2024 sur un chiffre d'affaires de 24,79 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 25,71 milliards de dollars du trimestre précédent, selon les dernières données de LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, TSLA a manqué 7 fois les attentes en matière de BPA et 6 fois les attentes en matière de chiffre d'affaires ** Les investisseurs de Tesla chercheront des preuves que le pari de l'auto-conduite promis depuis longtemps par le directeur général Elon Musk fonctionnera, car les résultats devraient montrer une pression croissante sur l'activité VE de l'entreprise, qui représente la majeure partie du chiffre d'affaires de Tesla. Ses ventes de VE ont été affectées par la concurrence et le retrait des subventions fiscales, ainsi que par la controverse sur le travail de Musk au sein de l'administration Trump, ce qui a entraîné une diminution des livraisons en 2025

** L'action, qui a chuté au cours des 3 dernières séances, s'est échangée pour la dernière fois à 433,22 $ contre une prévision médiane de 425 $, en hausse par rapport aux 422,50 $ du mois dernier, selon LSEG, qui indique 51 évaluations d'analystes: 5 "strong buy", 16 "buy", 20 "hold", 8 "sell" et 2 "strong sell"

**Depuis le début de l'année, les actions de TSLA ont baissé de 3,5 %, contre un gain de 1,9 % pour le S&P 500 .SPX et une progression de 2,7 % pour l'indice des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD .