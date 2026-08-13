L'action Tapestry recule après des prévisions de chiffre d'affaires modestes et la faiblesse de Kate Spade

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de Tapestry TPR.N , société mère de Coach, recule d'environ 8 % à 141,66 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 légèrement inférieur aux attentes, en raison de la faiblesse persistante de Kate Spade

** La société table sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 8,4 et 8,5 milliards de dollars, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations des analystes (8,46 milliards de dollars) – données compilées par LSEG

** La société table toutefois sur un BPA annuel compris entre 7,80 et 7,90 dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations de 7,84 dollars

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1,88 milliard de dollars, conformément aux attentes des analystes

** Pour le quatrième trimestre clos le 27 juin, le chiffre d'affaires de Kate Spade recule de 7 % en glissement annuel

** L'entreprise annonce un BPA ajusté de 1,32 dollar, dépassant les estimations de 1,28 dollar

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 20 % depuis le début de l'année