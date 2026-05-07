L'action Tapestry chute suite à des prévisions de chiffre d'affaires mitigées pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

7 mai - ** L'action de Tapestry TPR.N , société mère de Coach, a chuté de 11,9% pour atteindre 131,07 $

** Les actions s'apprêtent à connaître leur pire journée depuis le 14 août 2025

** La société prévoit une croissance modérée du chiffre d'affaires au cours du trimestre actuel et une pression sur les marges pour l'ensemble de ses marques, ce qui renforce les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande dans le secteur du luxe

** La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires de Coach à deux chiffres, dans la partie basse de la fourchette, pour le quatrième trimestre, et une baisse de 9% pour Kate Spade

** Toutefois, la société relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice 2026

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 1,92 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,79 milliard, tandis que le bénéfice ajusté de 1,66 dollar par action dépasse les prévisions de 1,30 dollar, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le TPR affichait une hausse de 16,5% depuis le début de l'année