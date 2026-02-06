L'action Stellantis accentue ses pertes, plus d'un quart de la capitalisation boursière est effacée

6 février - ** Les actions de Stellantis STLAM.MI poursuivent leur chute après que le constructeur automobile a annoncé des charges d'environ 22,2 milliards d'euros (26,17 milliards de dollars) liées à la réduction de ses ambitions en matière de véhicules électriques

** L'action poursuit sa chute à la bourse de Milan, perdant jusqu'à 28,9 % à 5,8 EUR/action, son prix le plus bas depuis mai 2020

** Les actions cotées à Paris chutent également de plus de 29 %

** Les pertes effacent 6,5 milliards d'euros, soit plus de 27 % de la capitalisation boursière de Stellantis

** Les haussiers de STLAM diront qu'il s'agit d'un moment "d'évier de cuisine" et qu'il pourrait s'agir d'un événement de nettoyage", indique RBC dans une note, ajoutant que les charges sont plus élevées que celles comptabilisées par ses pairs américains Ford F.N et GM GM.N .

** Les investisseurs ont subi un double coup en plus de la chute massive du cours de l'action, car ils ne recevront pas de dividende cette année", déclare Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, dans des commentaires envoyés par courrier

(1 dollar = 0,8482 euro)