L’action SEB gagne plus de 32 % depuis janvier : faut-il acheter ?

Alors que l'action SEB gagne plus de 32 % depuis janvier 2023, ActivTrades s'est penché sur l'entreprise et ses performances boursières pour déterminer si l'action SEB présente un potentiel de croissance intéressant.

Après la publication de ses résultats, est-ce le moment d'acheter des actions SEB (SK) en Bourse ? Quelles sont les perspectives de croissance du groupe ? Est-ce risqué d'investir dans l'action SEB en Bourse ? Découvrez notre analyse et notre avis sur l'action SEB.

SEB confirme ses objectifs pour 2023 malgré la baisse de ses ventes

Le 28 avril dernier, SEB a publié des ventes conformes aux attentes de l'entreprise à 1 822 M€ (- 4,9 % par rapport au premier trimestre 2022). Malgré cette baisse, la société SEB considère que cette performance montre la bonne résilience du groupe dans un « environnement de marché difficile ».

Alors que les ventes de l'activité Grand Public ont baissé de 8,4 % à 1 613 M€, celles de l'activité Professionnelle ont augmenté de 34 % à 209 M€.

Malgré les incertitudes concernant les conséquences de l'inflation et du resserrement des politiques monétaires dans le monde sur la croissance globale, le groupe SEB est confiant pour cette année 2023 et confirme ses objectifs de l'année.

SEB anticipe une reprise progressive de ses ventes Grand Public, une forte croissance du chiffre d'affaires de son entité Professionnelle et une amélioration de sa marge opérationnelle.

État des lieux du secteur du Petit Équipement Domestique

Le marché du Petit Équipement Domestique (PED) est en constante évolution et représente une grande diversité de produits destinés à faciliter les tâches domestiques, allant de la préparation culinaire à l'entretien ménager en passant par la beauté et le bien-être.

Parmi les produits les plus populaires, on retrouve les machines à café, les robots culinaires, les aspirateurs, les fers à repasser, les sèche-cheveux et les rasoirs électriques.

Les innovations technologiques telles que la connectivité Bluetooth ou Wi-Fi, la commande vocale et l'intelligence artificielle sont de plus en plus intégrées aux PED pour offrir une expérience utilisateur plus personnalisée, ce qui devrait augmenter la demande de tels produits à l'avenir.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des PED en 2020. La chaîne d'approvisionnement de ces appareils est aussi perturbée depuis la pandémie, tandis que les canaux de distribution traditionnels ont également été affectés.

En 2021, le marché mondial des PED était évalué à 16,66 milliards de dollars américains avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) attendu de 4,2 % entre 2022 et 2028 d'après Grand View Research.

Faut-il investir dans l'action SEB en Bourse ?

SEB : une entreprise dont la croissance dépend en grande partie de l'innovation et d'une stratégie multi-marques

L'innovation est l'un des principaux moteurs de la croissance du groupe.

Comme l'explique Thierry de la Tour d'Artaise, le PDG de SEB, l'innovation « peut venir de la digitalisation des produits, qui nous oblige à concevoir des contenus associés, mais aussi de l'usage des appareils qui changent ». Sans oublier le développement important de la vente en ligne qui permet d'innover dans un autre domaine.

Le groupe SEB a créé plusieurs entités pour soutenir l'innovation comme le SEB Lab, le réseau thématique FoodTech ou encore le Pôle Mondial d'Innovation PEM.

La stratégie de SEB est aussi une stratégie multi-marques qui permet d'apporter une meilleure réponse à l'évolution des besoins des consommateurs dans différentes régions du monde avec des valeurs spécifiques, ainsi que de développer une réponse adéquate aux contraintes des distributeurs de l'entreprise.

Le groupe SEB propose en effet 32 marques sous 3 grands sous-ensembles : les marques grand public, comme Calor, Krups, Moulinex, Seb ou Tefal, les marques premium, comme Krampouz, et les marques professionnelles, comme Zummo et Curtis.

L'action SEB a perdu jusqu'à 60 % en 2022 à cause de perspectives de croissance négative

L'action SEB a fortement chuté en Bourse l'année dernière en passant de 136,20 euros en janvier à 65,20 euros au plus bas en octobre 2022, notamment à cause de perspectives de croissance plutôt négatives.

Avec les fortes incertitudes qui ont pesé sur l'évolution du pouvoir d'achat des ménages, les acheteurs ont préféré se concentrer sur les achats dont ils avaient réellement besoin plutôt que sur des produits considérés comme non essentiels.

Pendant l'année, le groupe a abaissé ses prévisions et n'anticipait plus de croissance de ses ventes en 2022 alors qu'il prévoyait auparavant de faire progresser ses ventes et ses revenus.

Le groupe a enregistré une année 2022 contrastée après une année 2021 record grâce aux différentes périodes de confinement notamment avec les catégories culinaires.

Performance Financière du groupe SEB

Analyse technique de l'action SEB

Depuis son point bas multi-annuel du 25 octobre 2022, le cours de l'action SEB en Bourse a fortement augmenté, puisqu'il a gagné plus de 93 % en passant de 55,10 euros à environ 107,10 euros.

Depuis le début de l'année, les cours de l'action SEB ont pris plus de 30 % et évoluent aujourd'hui proche de son plus haut annuel à 109,9 euros touché le 28 février 2023. Malgré tout, les prix de l'action SEB ont perdu du terrain en mars et en avril après des mois assez volatils. La publication des résultats a soutenu les cours de Bourse de l'action SEB qui gagne plus de 7,5 % en deux jours de trading.

Aujourd'hui, les cours de SEB sont au-dessus du nuage d'Ichimoku et des autres lignes de l'indicateur avec une Lagging Span au-dessus des prix sans obstacle autre que les niveaux passés du nuage. Le RSI est en hausse au-dessus de sa moyenne mobile et pourrait former un nouveau plus haut.

Analyse graphique du cours de l'action SEB en Bourse

Notre avis sur l'action SEB en Bourse

Graphique journalier de l'action SEB en Bourse – Source : TradingView

L'entreprise SEB, reconnue pour sa solide expertise dans la fabrication et la distribution d'une vaste gamme de produits de haute qualité pour la cuisine et la maison, est un acteur majeur du marché mondial des petits équipements domestiques avec une présence dans plus de 150 pays et une histoire qui a commencé il y a plus de 165 ans.

SEB est propriétaire de nombreuses marques prestigieuses, ce qui lui permet de proposer une gamme de produits diversifiée et de répondre aux besoins de différents types de consommateurs. De plus, elle met en place une politique de distribution multicanale qui lui permet une meilleure adaptation aux besoins de ses clients (enseignes de grande distribution, magasins spécialisés, détaillants, Internet, etc.).

La société SEB se distingue également par sa capacité à innover constamment, notamment en introduisant de nouvelles technologies pour améliorer l'expérience utilisateur de ses produits. Mais l'innovation n'est pas que technologique, puisqu'elle se fait aussi au niveau du design et du marketing via des équipes pluridisciplinaires en ayant toujours le consommateur au cœur de toute nouveauté.

Il est aussi important de noter que l'entreprise SEB fait face à certains enjeux comme une concurrence intense, des perturbations de sa chaîne d'approvisionnement, des défis spécifiques aux marchés locaux dans lesquels elle opère, ou encore un environnement macro-économique incertain qui entraîne une diminution des dépenses discrétionnaires.

