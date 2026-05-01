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L'action Rhythm Pharmaceuticals monte après l'approbation par la Commission européenne d'un médicament contre une forme rare d'obésité
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O progresse de 2,6 % à 83,45 (XX,XX euros) dollars

** La société indique que la Commission européenne a approuvé son médicament destiné à traiter l'obésité et à contrôler la faim chez les adultes et les enfants âgés de quatre ans et plus atteints d'obésité hypothalamique acquise, une maladie rare causée par une lésion ou une atteinte de l'hypothalamus

** Cette décision fait du médicament Imcivree le premier traitement approuvé en Europe pour cette affection

** Le traitement a obtenu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis en mars

** RYTM prévoit une commercialisation en Europe en 2027, après avoir obtenu l'autorisation pays par pays

** Compte tenu des fluctuations de la séance, RYTM affiche une baisse de 22,3% depuis le début de l'année

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