L'action Puig chute après l'échec des négociations de fusion avec Estée Lauder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution du cours de l'action: Puig refuse de commenter) par Mireia Merino et Marta Serafinko

L'action Puig PUIGb.MC a chuté d'environ 14% vendredi après que le fabricant espagnol de parfums et le fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N ont annoncé jeudi avoir mis fin à leurs discussions de fusion .

Les actions se situaient en bas de l'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX et pourraient connaître leur pire journée de cotation depuis leur introduction en Bourse en 2024 si les pertes se confirment, après que les entreprises ont abandonné un projet de fusion qui aurait donné naissance à un groupe de beauté de luxe d'une valeur d'environ 40 milliards de dollars.

L'action Puig avait rebondi lorsque les discussions avaient été rendues publiques en mars, mais elle a perdu la majeure partie de ces gains vendredi. L'action Estée Lauder a progressé de plus de 10% lors des négociations prolongées aux États-Unis jeudi.

J.P. Morgan a déclaré que la fin des négociations risquait de peser sur l'action Puig, l'attention des investisseurs se reportant sur les résultats d'exploitation alors que la croissance des parfums se normalise et que la pression persiste au Moyen-Orient et dans le secteur du travel retail. Le marché pourrait désormais se concentrer davantage sur le ralentissement de la croissance des ventes mis en évidence dans le rapport du premier trimestre de Puig publié en avril, a ajouté la société de courtage dans une note adressée à ses clients. Puig restera concentré sur la mise en œuvre de sa stratégie, a-t-il déclaré dans un communiqué publié jeudi, ajoutant que sa structure de capital lui donnerait la flexibilité nécessaire pour mener des fusions et acquisitions sélectives. La société a refusé de faire d'autres commentaires lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

La société devait tenir sa journée des marchés de capitaux le 14 avril, mais a reporté l'événement en raison des négociations en cours. Le marché attend désormais une nouvelle date pour cet événement et le nouveau plan stratégique de la société.