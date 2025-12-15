L'action Pfizer en hausse avant la conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs mardi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de Pfizer PFE.N sont en hausse de 2,9 % lundi avant la conférence téléphonique de l'entreprise avec les analystes et les investisseurs mardi pour examiner les prévisions financières pour l'année 2026

** Les analystes s'attendent à un BPA de 77 cents pour le T1 2026 et à un BPA de 3,05 dollars pour l'exercice 2026, selon les données du LSEG

** L'action contribue à soutenir l'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC , qui est en tête des gains sectoriels pour l'indice de référence S&P 500 .SPX avec un gain de plus de 1% sur la séance ** Bloomberg News a rapporté la semaine dernière, citant des personnes familières avec le sujet, que Pfizer supprimera plus de 200 emplois en Suisse dans le cadre de son programme pluriannuel de réduction des coûts ** La semaine dernière également, Pfizer a déclaré qu'elle s'associait à YaoPharma, une filiale de Shanghai Fosun Pharmaceutical 600196.SS en Chine, pour développer et commercialiser un traitement expérimental de gestion du poids ** En novembre, Pfizer a relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois consécutive, aidé par une forte demande pour son traitement cardiaque et son anticoagulant vedettes

** Les actions de Pfizer sont pratiquement stables depuis le début de l'année, alors que l'indice S&P 500 .SPX a progressé d'environ 16 %.