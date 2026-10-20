L'action OVH bondit après ses perspectives d'Ebitda et un flux de trésorerie positif

(Actualisé tout du long avec citations du PDG et cours en Bourse)

par Matthieu Huchet et Leo Marchandon

OVHcloud OVH.PA bondit en Bourse mardi après avoir annoncé viser une marge d’Ebitda ajustée supérieure à 42,5% pour 2027 et avoir publié un "Levered Free Cash-Flow" positif pour la première fois depuis l’introduction en Bourse du fournisseur de services d'informatique dématérialisée.

À Paris, vers 07h30 GMT, l'action était en hausse de près de 10% à 16,29 euros.

Après cinq années de pertes en termes de flux de trésorerie, cette étape signifie que l'entreprise finance désormais ses importantes dépenses d'investissement grâce à ses propres activités. OVHcloud a ajouté prévoir d'afficher une croissance supérieure à 10% pour l'exercice 2027.

Le groupe a publié un Ebitda ajusté 2026 en hausse de 9,7% sur un an, à 480,5 millions d'euros, soit une marge de 42%. Il a également fait état d'une hausse de 7,2% de son chiffre d'affaires annuel, qui atteint 1,15 milliard d'euros.

L’accélération de la croissance au quatrième trimestre a été portée par le segment "Digital Scalers", a déclaré à Reuters Octave Klaba, président-directeur général, à la suite de la réorganisation de l’offre de l’entreprise depuis son retour il y a un an.

Octava Klaba a également annoncé qu'environ la moitié du cloud connecté du groupe était disponible.

La capacité disponible permet à OVHcloud d'accueillir de nouveaux clients sans investir dans de nouvelles installations, tandis que ses concurrents doivent investir dans des capacités supplémentaires pour répondre à la demande régionale.

Octava Klaba a déclaré que le groupe disposait d'une capacité connectée de 250 mégawatts, dont 140 MW sont en service, laissant 110 MW prêts à accueillir de nouvelles commandes.

PREMIER MODÈLE D'IA DÉBUT 2027

Le dirigeant a également annoncé qu'OVHai Workspace, une plateforme comprenant des applications professionnelles telles qu'une messagerie et optimisée grâce aux données internes du groupe, lancerait prochainement un premier projet pilote, suivi début 2027 par le premier modèle d'IA de l'entreprise.

Ce modèle reposera sur une architecture mélange d'experts ("mixture-of-experts design", ou MoE), répartissant les tâches entre des sous-modèles spécialisés, a précisé Octava Klaba.

En juin, le dirigeant avait dit à Reuters qu'OVH avait lancé ses propres modèles d'IA sur Jupiter, le supercalculateur le plus rapide d'Europe, se positionnant ainsi comme un concurrent potentiel de Mistral sur l'IA.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)