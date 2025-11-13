L'action Nike progresse après que Wells Fargo est devenue optimiste et a relevé son objectif de cours

13 novembre - ** L'action Nike NKE.N a progressé de 2,5 % jeudi, allant à contre-courant du marché général, après que Wells Fargo est devenue optimiste.

** Wells Fargo a relevé sa recommandation sur NKE de "pondération neutre" à "surpondérer" et a augmenté son objectif de cours sur le titre de 60 à 75 dollars. ** L'objectif de cours médian à 12 mois pour NKE est de 84 $; le titre cotait en dernier à 65,79 $. ** Les recommandations globales des analystes sur le titre comprennent 23 notes "achat fort" ou "achat", 15 notes "maintien" et 2 notes "vente", selon LSEG ** Wells Fargo a cité une amélioration de la visibilité de NKE et a déclaré que le cycle de révision négative des estimations de Nike des trois dernières années s'inversera dans les six à neuf prochains mois, selon les rapports

** Le 30 septembre, Nike a annoncé () une hausse surprise de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a attentes en matière de , alors que ses efforts de redressement ont gagné en force

** NKE est en hausse pour la troisième séance consécutive, mais reste en baisse d'environ 13 % depuis le début de l'année ** Le S&P 500 .SPX a baissé de 1,7% jeudi