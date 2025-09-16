L'action Hershey grimpe, Goldman Sachs la reclasse à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions du chocolatier Hershey HSY.N augmentent de 2,5 % à 189,74 $, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis plus d'un mois

** Goldman Sachs relève la note de l'action de "vendre" à "acheter"

** La société de courtage estime que l'action Hershey présente un bon équilibre entre risque et récompense, les coûts du cacao et des droits de douane étant déjà pris en compte dans les prévisions

** La société de courtage indique que la part de marché de l'entreprise s'est récemment améliorée dans les sucreries saisonnières et les bonbons à la menthe, grâce à des gains d'espace dans les rayons et à une intensification de l'innovation

** L'action est notée "hold" en moyenne; le PT médian est de 189,5 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, HSY a augmenté de ~9,5 % cette année