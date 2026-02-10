L'action Harley-Davidson dérape après une perte plus importante due à la faiblesse de la demande

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout de détails aux paragraphes 4,11, contexte aux paragraphes 7,9)

Harley-Davidson HOG.N a annoncé une perte plus importante au quatrième trimestre mardi, alors que le repli des consommateurs sur les dépenses importantes continue de saper les ventes du célèbre fabricant de motos, faisant chuter ses actions de plus de 10 % dans les échanges avant bourse.

L'inflation tenace et les coûts d'emprunt élevés ont comprimé les budgets des ménages, incitant les Américains à repenser les achats discrétionnaires tels que les motos.

Harley ressentait déjà les effets de la baisse des volumes, s'appuyant en partie sur des réductions de coûts pour consolider les marges et la demande de motos de tourisme et de motos personnalisées à plus forte marge de la part des clients plus aisés.

Les ventes globales de la société au quatrième trimestre ont baissé de 1 %. Elle a terminé l'année 2025 avec environ 132 500 unités, soit une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente.

« Nous clôturons une année difficile pour l'entreprise, nous prenons des mesures délibérées pour stabiliser l'activité, restaurer la confiance des concessionnaires et aligner l'activité de gros sur la demande au détail », a déclaré Artie Starrs, directeur général de Harley-Davidson.

L'année dernière, la société a annoncé un modèle "Sprint" plus petit et moins cher, dont la sortie est prévue en 2026, dans l'espoir d'attirer les conducteurs d'entrée de gamme. Elle n'a pas donné de date de lancement ferme, mais prévoit que le véhicule aura un prix d'entrée inférieur à 6 000 dollars.

Le modèle américain le moins cher actuellement en vente est le Nightster, un cruiser plus petit, dont le prix de départ est de près de 10 000 dollars.

Harley a également dû faire face à un large éventail de droits de douane américains sur les importations de composants essentiels tels que les semi-conducteurs, qui sont utilisés dans les motos modernes.

Les tensions dans l'industrie se sont étendues au-delà de Harley, avec le fabricant de véhicules de sports motorisés Polaris PII.N qui a déclaré l'année dernière qu'il séparerait Indian Motorcycle, un rival de Harley, en une société autonome et qu'il vendrait une participation majoritaire dans l'entreprise à la société de capital-investissement Carolwood LP.

La marge brute de Harley a chuté de 3,8 points de pourcentage en 2025, par rapport à l'année précédente, en raison des tarifs douaniers et de la baisse des volumes.

La société a annoncé une perte nette de 279 millions de dollars, soit 2,44 dollars par action, pour le quatrième trimestre, contre une perte de 117 millions de dollars, soit 93 cents par action, il y a un an. Les analystes estimaient en moyenne une perte de 1,04 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel global a chuté de 28 % pour atteindre 496 millions de dollars.