L'action eBay grimpe après l'offre d'achat de GameStop, qui propose 56 milliards de dollars pour racheter la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

4 mai - ** L'action de la place de marché en ligne eBay

EBAY.O bondit de 10,5 % à 114,99 $ en pré-ouverture après que le distributeur de jeux vidéo GameStop a proposé de racheter EBAY pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions

** L'action « meme » GME GME.N recule de 5,4 % à 25,15 $ avant l'ouverture

** L'offre de 125 dollars par action représente une prime d'environ 20 % par rapport au cours de clôture d'EBAY vendredi; le directeur général Ryan Cohen pourrait engager une bataille pour le contrôle de l'entreprise si le conseil d'administration d'eBay rejette l'offre, rapporte le WSJ

** GME prévoit 2 milliards de dollars de réductions de coûts annualisées et affirme que ses 1 600 sites aux États-Unis offriraient à eBay un réseau pour l'authentification, la logistique et le commerce en direct

** L'offre est jugée ambitieuse, la capitalisation boursière d'eBay étant près de quatre fois supérieure à celle de GME; la société indique avoir mis en place un financement par emprunt d'environ 20 milliards de dollars pour cette opération

** GME est le titre le plus en vogue sur Stocktwits, un site web dédié aux traders particuliers; l'action BlackBerry BB.N , cotée aux États-Unis et autre « meme stock », progresse de 13 % avant l'ouverture

** BB occupe la deuxième place du classement des titres les plus en vogue, selon Stocktwits

** À la clôture d'hier, EBAY affichait une hausse de 19,4 % depuis le début de l'année, GME de 32,1 % et BB de 43 % depuis le début de l'année