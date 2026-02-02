L'action Disney s'effondre en raison de la baisse du nombre de visiteurs internationaux dans ses parcs à thème aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe de parcs à thème de Disney stimule la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices

L'unité sportive de Disney touchée par le conflit avec YouTube TV

Le chiffre d'affaires global pour le trimestre clos le 27 décembre a augmenté de 5% à 26 milliards de dollars, contre 25,7 milliards de dollars prévus

L'avertissement de Walt Disney DIS.N concernant la baisse du nombre de visiteurs internationaux dans ses parcs à thème américains et l'effondrement des bénéfices de sa division télévision et cinéma a fait chuter les actions de près de 7 % dans les échanges matinaux de lundi.

La société a mis en garde contre certains "vents contraires" parmi les visiteurs internationaux, sans en donner la raison. Le directeur financier Hugh Johnston a ajouté que Disney concentrait ses efforts promotionnels sur les consommateurs américains, car il avait "moins de visibilité" sur les visiteurs internationaux.

L'unité de divertissement de Disney, qui comprend les studios de cinéma, les réseaux de télévision et les services de diffusion en continu, a été propulsée par une série de sorties en salle, notamment "Zootopia 2" et "Avatar: Le feu et la cendre" Toutefois, cette division a enregistré une baisse de 35 % de son bénéfice d'exploitation, en partie à cause des coûts liés à la commercialisation d'une gamme élargie de films pour les fêtes de fin d'année.

Disney a également cessé de divulguer les recettes et le bénéfice d'exploitation de ses chaînes de télévision. M. Johnston a déclaré que cette pratique n'était "plus pertinente" dans un monde où le divertissement est distribué à grande échelle.

Le géant des médias et du divertissement devrait nommer un nouveau directeur général pour remplacer Bob Iger en début d'année. Les dirigeants d'Hollywood pensent que Josh D'Amaro, le président de la division des expériences, est le candidat idéal.

"Selon nous, la succession a récemment pesé sur les actions", a écrit Jessica Reif Ehrlich de Bank of America, notant les spéculations de la presse selon lesquelles D'Amaro serait nommé le prochain directeur général. "Et compte tenu de l'importance du segment Experiences pour les bénéfices consolidés totaux de DIS, nous pensons que cette annonce sera bien accueillie par la communauté des investisseurs."

M. Iger, qui devrait quitter ses fonctions à la fin de l'année, a déclaré qu'il souhaitait que le prochain directeur général trouve des possibilités de croissance pour l'entreprise. "Dans un monde qui change autant qu'il le fait, essayer de préserver le statu quo a été une erreur, et je suis certain que mon successeur ne le fera pas", a-t-il déclaré.

L'unité "expériences", qui comprend les parcs, les croisières et les produits de consommation de Disney, a dominé le trimestre de décembre, générant 10 milliards de dollars de recettes et 72 % du bénéfice d'exploitation trimestriel de la société, qui s'élève à près de 5 milliards de dollars.

Les États-Unis ont enregistré une baisse de 6 % du nombre de visiteurs étrangers en 2025 , alors même que le tourisme mondial a généré une hausse de 6,7 % des dépenses, selon le WTTC, un groupe industriel. Les inquiétudes liées à la politique anti-immigration des États-Unis ont poussé les touristes vers des pays européens tels que l'Espagne et la France, ainsi que vers le Japon.

Le chiffre d'affaires global de la société a augmenté de 5 % pour atteindre 26 milliards de dollars au cours du premier trimestre fiscal qui s'est achevé le 27 décembre. Ce chiffre dépasse la prévision consensuelle de 25,7 milliards de dollars, selon les analystes interrogés par LSEG. Disney a déclaré un bénéfice avant impôts de 3,7 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street qui tablaient sur 3,5 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action est tombé à 1,63 $, soit une baisse de 7 % par rapport à l'année précédente, mais une amélioration par rapport aux prévisions des analystes (1,57 $ par action).

Disney a réaffirmé ses prévisions de croissance à deux chiffres du bénéfice par action pour l'ensemble de l'exercice, par rapport à l'exercice 2025. Il estime que ses opérations lui rapporteront 19 milliards de dollars de liquidités et qu'il est en passe de racheter pour 7 milliards de dollars d'actions.

Le conflit contractuel de deux semaines entre Disney et YouTube TV, qui a privé des millions d'abonnés de l'accès à des chaînes appartenant à Disney telles que ESPN, a porté un coup de 110 millions de dollars à l'unité sportive de l'entreprise, qui a enregistré une baisse de 23 % de son bénéfice d'exploitation au cours du trimestre.

Les services de streaming de Disney, qui comprennent Disney+, Hulu et ESPN, ont enregistré une hausse de 72 % de leur bénéfice d'exploitation, qui s'élève à 450 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 4,4 milliards de dollars, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente. La société ne communique plus le nombre d'abonnés aux services de streaming.