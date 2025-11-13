 Aller au contenu principal
L'action Dillard's bondit après des ventes au T3 supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de l'opérateur de grands magasins Dillard's DDS.N en hausse de 9,7% à 665 $ en pré-marché après que les ventes nettes du 3ème trimestre aient dépassé les estimations ** La société affiche un chiffre d'affaires net de 1,47 milliard de dollars au troisième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 1,44 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action du 3ème trimestre s'élève à 8,31 $ contre 7,73 $ l'année précédente, grâce à une marge brute plus élevée et à un meilleur mix des ventes

** Les ventes au détail totales et les ventes comparables augmentent de 3% chacune en glissement annuel, grâce à la vigueur de la plupart des produits pour dames et des vêtements pour juniors et enfants

** Deux analystes ont une note "hold" sur le titre, tandis que deux ont une note "sell"; PT médian à 411 $ - données compilées par LSEG

** L'action DDS a progressé de 40,35 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

