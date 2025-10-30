L'action de Wolfspeed s'effondre en raison de la faiblesse des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'estimations de revenus pour le deuxième trimestre; mise à jour de l'action)
30 octobre - ** L'action de Wolfspeed WOLF.N plonge de 21,85% à 25$ en pré-marché
** La société s'attend à un chiffre d'affaires de 150 à 190 millions de dollars au deuxième trimestre , contre 231,94 millions de dollars estimés par les analystes - données LSEG
** Le fabricant de puces affiche une perte de 55 cents par action sur une base ajustée pour le premier trimestre, contre une perte de 91 cents par action un an plus tôt
** "En accord avec d'autres acteurs de l'industrie, Wolfspeed a connu un ralentissement continu du marché qui devrait se poursuivre jusqu'à l'année fiscale 2026" - société
** WOLF a augmenté de 44% après être sorti de la faillite du chapitre 11 le mois dernier
