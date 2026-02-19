L'action de Walmart s'inverse après des ventes américaines en hausse au quatrième trimestre

(Mises à jour)

19 février - ** Les actions du géant de la distribution Walmart WMT.O ont perdu du terrain avant l'ouverture du marché, affichant une hausse de près de 2 % à 129,01 $

** Les ventes trimestrielles de la société à magasins comparables aux Etats-Unis ont augmenté de 4,6%, dépassant l'estimation moyenne de 4,2% des analystes compilée par LSEG, stimulées par l'augmentation des livraisons en ligne et des prix bas qui ont attiré les acheteurs

** Le distributeur annonce également un nouveau plan de rachat d'actions de 30 milliards de dollars

** Le commerce électronique a encore augmenté de 27% (et représente maintenant ~23% du total des ventes aux Etats-Unis ), ce qui permet d'augmenter l'échelle et, probablement, d'améliorer la rentabilité - analystes de Truist Securities

** L'algorithme de croissance équilibré de WMT , l'amélioration de la qualité des bénéfices et les multiples leviers d'auto-assistance étayent notre point de vue selon lequel le récent repli représente un point d'entrée attrayant pour les investisseurs - Jefferies

** La société prévoit toutefois des ventes et des bénéfices annuels inférieurs auxestimations des analystes

** Les ventes nettes consolidées pour l'exercice 2027 devraient augmenter de 3,5 % à 4,5 % par rapport aux attentes d'une augmentation d'environ 5 %

** Le BPA annuel ajusté devrait se situer entre 2,75 et 2,85 dollars, contre 2,96 dollarsattendus

** En 2025, les actions de WMT ont augmenté de 23%