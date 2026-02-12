L'action de Tripadvisor atteint un niveau record après la publication de son rapport trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de Tripadvisor TRIP.O sont en baisse de ~15,6%, ce qui représente la plus forte perte en pourcentage sur une journée depuis août 2024, après avoir atteint un niveau record jeudi, les résultats du chiffre d'affaires et du résultat net ayant été inférieurs aux attentes de la Bourse ** Le chiffre d'affaires de TRIP pour le 4ème trimestre de 411 millions de dollars est resté stable par rapport à l'année précédente, alors que le consensus s'attendait à une légère augmentation à 412,65 millions de dollars, tandis que le BPA ajusté était de 0,04 $, en baisse par rapport aux 0,30 $ de l'année précédente, alors que l'estimation moyenne des analystes était de 0,14 $, selon LSEG

** La perte nette a été de 0,33 $/shr, plus importante que les attentes des analystes pour une perte de 0,12 $ et comparée au bénéfice net de 0,1 $ de l'année précédente

** La société a déclaré qu'elle "explore des alternatives stratégiques pour TheFork", son application de réservation de restaurants, et qu'elle a vu "l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires dans les expériences, compensée par la reprise attendue des vents contraires" dans les offres héritées

** Dernière transaction à 10,25 $ vs PT médian de 17 $, selon LSEG, qui indique 17 notations d'analystes

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de ~29 %, contre 7 % pour l'indice S&P 400 des médias et du divertissement

.SPMDCME .