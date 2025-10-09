 Aller au contenu principal
L'action de PepsiCo en dents de scie après les résultats du troisième trimestre ; le groupe nomme un nouveau directeur financier
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de la société de boissons et de snacks PepsiCo PEP.O sont en dents de scie dans les échanges de pré-marché, avec une dernière hausse d'environ 1%

** La société affiche un revenu net de 23,94 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre 23,83 milliards de dollars attendus par les analystes - données compilées par LSEG

** La société annonce également un bénéfice par action ajusté trimestriel de 2,29 $, dépassant les attentes des analystes qui étaient de 2,26 $

** La société continue de prévoir pour l'exercice 2025 une croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre et un bénéfice par action à taux de change constant à peu près stable par rapport à l'année précédente ** Séparément, la société annonce la nomination de Steve Schmitt au poste de directeur financier, à compter du 10 novembre, en remplacement du vétéran Jamie Caulfield, qui doit prendre sa retraite

** La société indique que Caulfield assumera un rôle de conseiller et aidera à la transition jusqu'au 15 mai 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PEPSICO
138,8400 USD NASDAQ -1,39%
