L'action de PACCAR augmente, les droits de douane de Trump sur les camions favorisant les constructeurs américains
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du fabricant de camions PACCAR PCAR.O ont bondi de 5 % à 100 $ avant le marché

** Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi des droits de douane de 25 % sur les poids lourds , qui entreront en vigueur la semaine prochaine

** PCAR fabrique la plupart de ses camions pour le marché américain au niveau national, ce qui lui donne un avantage concurrentiel dans le cadre du nouveau régime tarifaire

** Donald Trump a déclaré que les droits de douane visaient à protéger les fabricants américains de la concurrence étrangère déloyale, soulignant les gains potentiels pour des entreprises telles que les marques Peterbilt et Kenworth de PACCAR et Freightliner de Daimler Truck.

* À la dernière clôture, les actions de PACCAR ont baissé de 8 % depuis le début de l'année

