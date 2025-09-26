L'action de PACCAR augmente, les droits de douane de Trump sur les camions favorisant les constructeurs américains

26 septembre - ** Les actions du fabricant de camions PACCAR PCAR.O ont bondi de 5 % à 100 $ avant le marché

** Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi des droits de douane de 25 % sur les poids lourds , qui entreront en vigueur la semaine prochaine

** PCAR fabrique la plupart de ses camions pour le marché américain au niveau national, ce qui lui donne un avantage concurrentiel dans le cadre du nouveau régime tarifaire

** Donald Trump a déclaré que les droits de douane visaient à protéger les fabricants américains de la concurrence étrangère déloyale, soulignant les gains potentiels pour des entreprises telles que les marques Peterbilt et Kenworth de PACCAR et Freightliner de Daimler Truck.

* À la dernière clôture, les actions de PACCAR ont baissé de 8 % depuis le début de l'année