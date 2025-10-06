L'action de Micron bondit, Morgan Stanley pariant sur le boom des puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions de Micron Technology MU.O gagnent 3,5 % à 194,17 $ dans les échanges de pré-marché

** Morgan Stanley augmente la pondération de l'action de "equal-weight" à "overweight"

** Cite des prix plus élevés que prévu pour la DRAM et l'apaisement des inquiétudes concernant la mémoire à grande largeur de bande (HBM) pour l'IA

** La société de courtage relève le PT de 160 $ à 220 $, affirmant que plusieurs trimestres d'augmentation des prix à deux chiffres pourraient entraîner une hausse substantielle des bénéfices et résoudre les questions persistantes concernant l'adoption de la mémoire HBM3e

** La société de courtage estime que Micron devrait conserver sa part de marché HBM en 2026, même si elle est distancée par SK Hynix 000660.KS en termes de volume de livraisons, et prévoit que la force des prix de la DDR5 compensera les inquiétudes concernant les marges

** Les actions de Micron ont augmenté de 123 % depuis le début de l'année, ce qui en fait l'un des titres les plus performants de l'indice S&P 500 .SPX cette année