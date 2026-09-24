L'action de MGM Resorts s'effondre après le retrait par Diller's People de son offre d'achat de 18 milliards de dollars

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(Les évolutions du cours de l'action à l'ouverture du marché sont détaillées aux paragraphes 1, 2 et 11)

L'action de MGM Resorts MGM.N a chuté de 10% jeudi après que People Inc PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré son offre de rachat de l'opérateur de casinos, évaluée à plus de 18 milliards de dollars.

À 33,90 dollars, l’action MGM a atteint son plus bas niveau en sept mois. Cette chute a effacé tous les gains enregistrés depuis que People, qui détient déjà 27% de MGM, avait proposé en juin de racheter les actions restantes à 48,30 dollars chacune.

Les analystes ont déclaré ne pas être surpris. L’enthousiasme des investisseurs autour de cette offre s’était progressivement estompé, comme en témoigne la baisse de 27% enregistrée entre le plus haut niveau atteint en juin depuis 18 ans et la dernière clôture.

“Nous ne pensions pas qu’une offre à 48 dollars par action allait séduire le conseil d’administration de MGM et, selon nous, People Inc. (ne semblait pas particulièrement disposée) à aller nettement au-delà de 48 dollars”, ont écrit jeudi les analystes de Mizuho dans une note.

Truist Securities a indiqué que la chute du titre après le retrait de l’offre pourrait refléter certaines sorties liées à cet événement.

En juin, les analystes s’étaient montrés globalement optimistes après l’annonce de la proposition. Truist avait déclaré que MGM Resorts, en tant que filiale de People, “pourrait potentiellement mieux fonctionner sous le regard moins axé sur le court terme des investisseurs”.

La croissance de l’opérateur de casinos a été inégale: son principal marché, les États-Unis, est confronté à une fréquentation en berne, tandis que ses activités numériques et ses actifs en Chine, notamment à Macao, ont affiché de bons résultats. MGM possède des établissements phares qui représentent environ 40% du Strip de Las Vegas.

People n’a pas fourni de raison précise pour justifier le retrait de l’opération, bien que M. Diller ait déclaré: “Nous n’avions pas l’impression que les éléments s’assemblaient comme nous l’avions espéré.”

Il s’agissait de la deuxième offre de privatisation visant un opérateur de casinos cette année, après l’accord conclu en mai par le milliardaire de l’hôtellerie Tilman Fertitta pour racheter Caesars Entertainment CZR.O .

Pour le groupe de M. Diller, connu pour ses marques emblématiques telles que le magazine *People* et *Travel + Leisure*, cette opération aurait permis à People de se diversifier au-delà de ses activités traditionnelles dans le domaine des médias.

Le cours de l’action de People Inc est resté pratiquement inchangé.