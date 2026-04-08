 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action de Meta s'envole avec le lancement d'un nouveau modèle d'IA
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions de Meta Platforms META.O ont bondi de ~8% à $621, s'ajoutant aux gains antérieurs dans les échanges de l'après-midi de mercredi, après que Meta ait dévoilé Muse Spark, le premier modèle d'intelligence artificielle de sa nouvelle équipe de superintelligence ** Muse Spark est le premier modèle d'une équipe que Meta a constituée l'année dernière pour rivaliser avec ses concurrents en matière d'intelligence artificielle. Il sera d'abord disponible sur l'application Meta AI avant d'être déployé sur ses autres plates-formes

** Avec le mouvement sur la session, les actions META ont baissé de ~6% depuis le début de l'année, par rapport à la baisse de ~2,5% du Nasdaq .IXIC

** L'action est environ 22% en dessous de son record intraday de $796.25 atteint le 15 août 2025

** La note moyenne des 66 analystes couvrant l'entreprise est 'achat', avec 59 recommandations 'achat' ou 'achat fort'; PT médian $852.50, selon les données du LSEG

Valeurs associées

META PLATFORMS
624,3800 USD NASDAQ +8,58%
NASDAQ Composite
22 695,15 Pts Index Ex +3,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank