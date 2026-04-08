L'action de Meta s'envole avec le lancement d'un nouveau modèle d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions de Meta Platforms META.O ont bondi de ~8% à $621, s'ajoutant aux gains antérieurs dans les échanges de l'après-midi de mercredi, après que Meta ait dévoilé Muse Spark, le premier modèle d'intelligence artificielle de sa nouvelle équipe de superintelligence ** Muse Spark est le premier modèle d'une équipe que Meta a constituée l'année dernière pour rivaliser avec ses concurrents en matière d'intelligence artificielle. Il sera d'abord disponible sur l'application Meta AI avant d'être déployé sur ses autres plates-formes

** Avec le mouvement sur la session, les actions META ont baissé de ~6% depuis le début de l'année, par rapport à la baisse de ~2,5% du Nasdaq .IXIC

** L'action est environ 22% en dessous de son record intraday de $796.25 atteint le 15 août 2025

** La note moyenne des 66 analystes couvrant l'entreprise est 'achat', avec 59 recommandations 'achat' ou 'achat fort'; PT médian $852.50, selon les données du LSEG