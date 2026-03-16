L'action de Meta bondit après l'annonce par Reuters de plans de licenciements de 20 % ou plus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour l'IA

* Les performances d'Avocado, le modèle d'IA de Meta, ont été inférieures aux attentes

* Les licenciements liés à l'IA dépassent les 61 000 au niveau mondial depuis novembre

(Mise à jour du cours de l'action) par Aditya Soni

L'action de Meta Platforms META.O a augmenté de près de 3 % lundi après un rapport de Reuters selon lequel le géant des médias sociaux prévoit de licencier 20 % ou plus de sa main-d'œuvre afin de compenser les dépenses importantes consacrées à l'intelligence artificielle et de parier sur les gains de productivité de la technologie.

Si Meta retient le chiffre de 20 %, les réductions seront les plus importantes depuis la restructuration de fin 2022 et début 2023, baptisée "année de l'efficacité", qui a supprimé environ 21 000 emplois.

Après avoir pris du retard dans la course à l'IA, Meta a dépensé beaucoup d'argent ces dernières années pour rattraper son retard en construisant des centres de données et en menant une guerre des talents. Elle prévoit une dépense en capital allant jusqu'à 135 milliards de dollars en 2026, soit environ le double des dépenses de l'année dernière.

Les dépenses sont destinées à sécuriser la capacité du nuage nécessaire pour former et exécuter des modèles d'IA, et Meta dépensera jusqu'à 27 milliards de dollars pour de tels services auprès de Nebius dans le cadre d'un accord conclu lundi .

Si ces dépenses ont permis d'améliorer les outils publicitaires de Meta et de stimuler les ventes, l'entreprise n'a pas encore mis en place un modèle d'IA capable de rivaliser avec les leaders du secteur que sont OpenAI, Anthropic et Google.

Meta a travaillé sur un nouveau modèle appelé Avocado , mais les performances de ce modèle ont également été inférieures aux attentes.

Selon Barton Crockett, analyste chez Rosenblatt Securities, une réduction de 20 % du personnel pourrait se traduire par des économies de l'ordre de 6 milliards de dollars, soit une augmentation de 5 % des bénéfices de base ajustés.

"Il n'est pas nécessaire de s'arrêter à 20 %. Il pourrait y en avoir davantage à l'avenir si l'IA a vraiment un tel impact sur la productivité du personnel."

Meta, dont les effectifs s'élevaient à 79 000 personnes à la fin du mois de décembre, a déclaré vendredi qu'il s'agissait d'un rapport spéculatif sur des approches théoriques, en réponse à la demande de commentaire de Reuters.

Son action se négociait à 629 dollars. Elle a baissé de 7 % depuis le début de l'année, après avoir progressé de près de 13 % en 2025.

LES LICENCIEMENTS LIÉS À L'IA EN HAUSSE

Les licenciements liés à l'IA sont en hausse dans le monde entier. Depuis novembre, les entreprises ont annoncé plus de 61 000 suppressions d'emplois liées à l'IA, notamment Amazon

AMZN.O et l'entreprise australienne Wisetech WTC.AX .

Le débat sur le remplacement des travailleurs humains par l'IA s'est intensifié après que le directeur général de Block

XYZ.N , Jack Dorsey , a dévoilé le mois dernier son intention de licencier près de la moitié du personnel de son entreprise, affirmant que la technologie avait changé "ce que cela signifie de construire et de gérer une entreprise".

Certains analystes ont noté que les licenciements font également suite à une période de sur-embauche dans les entreprises. Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a déclaré le mois dernier que certaines entreprises imputaient à l'IA des suppressions d'emplois qu'elles auraient de toute façon effectuées.

"L'IA est-elle un bouc émissaire commode pour des suppressions d'emplois qui auraient pu avoir lieu de toute façon? Peut-être. Mais nous pensons que le marché verra rapidement les entreprises qui utilisent l'IA comme camouflage", a déclaré Mark Shmulik, analyste chez Bernstein, dans une note.

Il a ajouté que Meta était "probablement l'entreprise en place la mieux placée pour passer à une organisation basée sur l'IA", soulignant le succès de sa restructuration après la pandémie.