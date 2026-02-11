L'action de Mattel s'effondre en raison des déboires de Barbie et d'un bénéfice trimestriel insuffisant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions du fabricant de Barbie Mattel MAT.O chutent de près de 31 % à 14,54 $ en pré-marché

** Les prévisions de bénéfices annuels de la société déçoivent les investisseurs, soulignant que la reprise de la demande de jouets reste insaisissable alors que les consommateurs prudents réduisent leurs dépenses discrétionnaires

** J.P. Morgan rétrograde la note de l'action de "neutre" à "sous-pondéré", déclarant que les résultats de MAT dépendent plus fortement de l'activité principale des jouets, et en particulier de Barbie, qui a souffert d'une gueule de bois après une décennie d'innovation intense et un film en 2023

** MAT a également manqué ses estimations de bénéfices du quatrième trimestre mardi, et ce, de loin. Le fabricant de Uno a adopté un ton prudent qui fait écho à son rival Hasbro HAS.O , qui prévoit une croissance modérée de son chiffre d'affaires annuel

** "Dans l'esprit de Charles Dickens, 'c'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps...' Bien que cette citation surestime la comparaison entre HAS et MAT, on pourrait voir la trajectoire des résultats, y compris en comparant uniquement leurs deux entreprises de jouets respectives, à travers cette référence classique", JPM

** Les ventes nettes du quatrième trimestre ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,77 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 1,84 milliard de dollars

** 15 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; l'objectif de cours médian est de 22 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, MAT a baissé de ~1,1 % au cours des 12 derniers mois