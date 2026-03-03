L'action de la société de drones AeroVironment rebondit après une forte baisse lundi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 mars - ** Les actions d'AeroVironment AVAV.O ont augmenté de 9,5 % à 228,14 $ le mardi après une fluctuation volatile dans le rouge au cours de la session précédente ** Les actions d'AVAV ont terminé en baisse de plus de 17 % à 208,32 $ le lundi après avoir grimpé jusqu'à 303 $ à la suite d'une forte baisse de Raymond James à "sous-performance", les analystes soulignant la perte potentielle d'exclusivité sur le contrat de 1,4 milliard de dollars de la société avec le programme Satellite Communications Augmentation Resource (SCAR) de l'U.S. Space Force ** Tôt mardi, la société basée à Arlington, en Virginie, a publié un communiqué indiquant qu'elle restait en négociations actives avec l'U.S. Space Force concernant le contrat de livraison de stations terrestres destinées à soutenir le programme SCAR ** La société a également annoncé qu'elle s'associait à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour développer ses activités de fabrication dans le domaine de la défense ** En janvier, le gouvernement américain a émis un ordre d'arrêt des travaux sur le contrat SCAR avec AVAV, permettant aux deux parties de négocier un accord modifié
** Les actions de Red Cat Holding RCAT.O ont augmenté de plus de 4 % mardi, bien que les actions d'autres entreprises liées aux drones soient en baisse: Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O en baisse de 2%, Unusual Machines UMAC.A ~3% et nLIGHT LASR.O ~6% ** Ceci alors que la guerre contre l'Iran entre dans son quatrième jour, faisant chuter les marchés boursiers mondiaux
