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L'action de l'australien South32 bondit suite à la vente d'actifs dans l'aluminium à Alcoa pour un montant pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 02:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action South32 RIC progresse de 10 % à 4,29 dollars australiens, enregistrant sa plus forte hausse en pourcentage depuis le 10 avril 2025, en début de séance

** S32 figure parmi les valeurs les plus performantes de l’ASX200 .AXJO alors même que l’indice de référence reste stable ** Le groupe minier diversifié a conclu un accord visant à céder la majeure partie de son portefeuille d’aluminium à Alcoa AA.N pour une valeur d’entreprise implicite pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars, marquant ainsi une étape décisive dans la rationalisation de ses activités

** Aux termes de cet accord, Alcoa reprendra les participations de S32 dans Worsley Alumina en Australie, Hillside en Afrique du Sud, ainsi que dans des activités clés brésiliennes liées à la bauxite, à l’alumine et à l’aluminium

** Cette opération, dont la finalisation est prévue au second semestre 2027, ouvrira la voie à un dividende exceptionnel entièrement exonéré d’impôt d’environ 500 millions de dollars, S32 souhaitant récompenser ses actionnaires après la cession

** Depuis le début de l’année, l’action a progressé de 19,4 %, contre une hausse de 0,8 % pour l’indice AXJO

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