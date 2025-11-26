L'action de HP sous pression après ses prévisions manquées et ses plans de réduction des coûts

26 novembre - ** L'action du fabricant de PC HP HPQ.N en baisse de 4,8 % à 23,14 $ dans les échanges avant bourse ** La société prévoit un BPA ajusté de 2,90 à 3,20 $ pour l'exercice 2026 , ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 3,33 $ - LSEG

** La société vise à supprimer 4 000 à 6 000 emplois dans le monde d'ici à l'exercice 2028 afin de rationaliser ses activités

** "Les inquiétudes des investisseurs concernant un environnement opérationnel plus difficile pour HP à l'approche de l'exercice 26 se sont concrétisées", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan

** Ils ajoutent que le potentiel de hausse est limité tant qu'il n'y aura pas "une plus grande visibilité sur une amélioration du contexte macroéconomique ou un cycle des matières premières plus bénin"

** L'action est notée "maintenir" (hold) en moyenne; l'objectif de cours médian est de 27,4 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, HPQ est en baisse d'environ 25,5 % cette année