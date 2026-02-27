 Aller au contenu principal
L'action de Generate Biomedicines, soutenue par Flagship, chute de 6 % lors de ses débuts sur le Nasdaq
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Generate Biomedicines, soutenue par Flagship, GENB.O a chuté de 6,25 % lors de ses débuts sur le Nasdaq vendredi, donnant au développeur de médicaments une évaluation de 1,91 milliard de dollars, alors que la volatilité persistante du marché a gardé les investisseurs prudents à l'égard des nouvelles cotations.

AKTIS ONCOLOGY
19,6900 USD NASDAQ +0,31%
AMGEN
386,9300 USD NASDAQ +2,00%
MODERNA
51,3100 USD NASDAQ -0,77%
NVIDIA
178,9250 USD NASDAQ -3,23%
