L'action de Generate Biomedicines, soutenue par Flagship, chute de 6 % lors de ses débuts sur le Nasdaq

L'action de Generate Biomedicines, soutenue par Flagship, GENB.O a chuté de 6,25 % lors de ses débuts sur le Nasdaq vendredi, donnant au développeur de médicaments une évaluation de 1,91 milliard de dollars, alors que la volatilité persistante du marché a gardé les investisseurs prudents à l'égard des nouvelles cotations.