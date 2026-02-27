L'action de Dell bondit en raison de la prévision d'un doublement du chiffre d'affaires des serveurs d'IA

Les actions de Dell Technologies ont grimpé en bourse vendredi après que la société a prévu que les revenus de son activité de serveurs d'intelligence artificielle doubleront au cours de l'exercice 2027, soulignant la demande croissante d'infrastructures destinées à l'intelligence artificielle.

Les investisseurs ont également salué les plans du fabricant de PC pour une augmentation de 20 % des dividendes en espèces et un programme de rachat d'actions supplémentaire de 10 milliards de dollars.

Les actions de Dell DELL.N ont bondi de 11 % dans les échanges avant la cloche. À 135,17 dollars, elles sont sur le point d'ouvrir à leur plus haut niveau depuis plus de deux mois.

Les fabricants d'équipements pour centres de données tels que Dell ont bénéficié de l'expansion rapide des investisseurs dans l'IA, les leaders du secteur devant dépenser au moins 630 milliards de dollars cette année.

Dell a déclaré qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires des serveurs d'IA augmente de 103 % pour atteindre environ 50 milliards de dollars au cours de l'exercice 2027.

Au moins trois courtiers de Wall Street ont relevé les objectifs de prix de l'action, J.P.Morgan s'attendant à ce qu'elle augmente d'au moins 36 %, par rapport à sa dernière clôture, au cours de l'année à venir, pour atteindre 165 dollars.

La capacité de Dell à surmonter les défis cycliques découle de sa position de leader dans le domaine de l'informatique de l'IA pour le Cloud de niveau 2 et les entreprises, où l'inflexion significative des revenus est en mesure de fournir à l'entreprise beaucoup plus de flexibilité dans la gestion de la marge d'exploitation et des résultats, ont écrit les analystes dirigés par Samik Chatterjee chez J.P.Morgan dans une note.

L'autre grande activité de Dell, la fabrication de PC, est confrontée à la hausse des coûts des puces mémoire, car les entreprises transfèrent leurs ressources vers la construction de centres de données d'intelligence artificielle.

Toutefois, la société a été en mesure de faire face à la hausse des prix mieux que des rivaux tels que HP Inc

HPQ.N et le groupe chinois Lenovo Group 0992.HK .

La hausse des coûts pourrait affecter les activités de Dell dans le domaine des PC de jeux , car les processeurs de mémoire sont essentiels aux systèmes de jeux vidéo, permettant des temps de chargement rapides, des taux d'images fluides et des performances globales.

Le cabinet d'études de marché TrendForce a revu à la hausse son taux de croissance du prix de la mémoire vive dynamique pour le premier trimestre 2026, le faisant passer de 90 % à 95 % par rapport au trimestre précédent.

Les actions de Dell ont nettement surpassé celles de HP et de Lenovo au cours de l'année écoulée.