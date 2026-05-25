L'action de Delivery Hero a atteint son plus haut niveau depuis 18 mois après l'annonce de l'offre d'Uber

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L'action de Delivery Hero

DHER.DE a atteint lundi son plus haut niveau en 18 mois après que le groupe allemand de livraison de repas a annoncé avoir reçu une offre indicative de la part d'Uber UBER.N . Selon un article du Financial Times , son concurrent américain envisageait de relever son offre.

À 07h05 GMT, l'action de la société s'échangeait en hausse de 10 % à 37 euros, son plus haut niveau depuis fin novembre 2024, valorisant Delivery Hero à 11,2 milliards d'euros (13,04 milliards de dollars). (1 $ = 0,8590 euro)