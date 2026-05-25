 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action de Delivery Hero a atteint son plus haut niveau depuis 18 mois après l'annonce de l'offre d'Uber
information fournie par Reuters 25/05/2026 à 09:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Delivery Hero

DHER.DE a atteint lundi son plus haut niveau en 18 mois après que le groupe allemand de livraison de repas a annoncé avoir reçu une offre indicative de la part d'Uber UBER.N . Selon un article du Financial Times , son concurrent américain envisageait de relever son offre.

À 07h05 GMT, l'action de la société s'échangeait en hausse de 10 % à 37 euros, son plus haut niveau depuis fin novembre 2024, valorisant Delivery Hero à 11,2 milliards d'euros (13,04 milliards de dollars). (1 $ = 0,8590 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DELIV HERO
37,910 EUR XETRA +0,82%
UBER TECH
71,830 USD NYSE -3,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,374 +46,67%
CAC 40
8 190,5 -0,82%
Pétrole Brent
98,89 +2,69%
KALRAY
13,02 -1,36%
SOITEC
166,7 -5,45%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank