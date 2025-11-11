L'action de CoreWeave recule, le retard des centres de données assombrissant les perspectives de croissance de l'infrastructure d'IA

11 novembre - ** L'action de CoreWeave a baissé de 7,4 % à 97,87 $ dans les transactions de pré-marché

** La société a réduit ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, citant des retards dans un centre de données tiers partenaire

** Elle s'attend maintenant à ce que les revenus de 2025 se situent entre 5,05 et 5,15 milliards de dollars, ce qui est inférieur à sa fourchette précédente et au consensus des analystes de 5,29 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Les analystes de Barclays ont déclaré que le retard ne changeait pas la donne, mais qu'il s'agissait du premier signe de risque opérationnel dans l'espace naissant de l'infrastructure de l'IA

** Ces centres de données d'IA à grande échelle ne sont pas des projets d'ingénierie faciles

** Les marges se sont réduites à 16 % au troisième trimestre, contre 21 % l'année précédente, et Barclays a averti que l'augmentation des coûts des puces et de la concurrence pourrait peser sur la rentabilité

** La note moyenne est "acheter"; la prévision médiane est de 140 $ - données compilées par LSEG