L'action de Cogent progresse en préouverture grâce au double relèvement de Wells Fargo à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions du fournisseur d'accès Internet Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O augmentent de près de 5,5 % à 36,12 $ en préouverture

** Wells Fargo relève le titre de deux crans, passant de "sous-pondéré" à "surpondéré"

** La société de bourse estime que Cogent a atteint un tournant, la plupart des revenus non rentables liés à Sprint étant désormais derrière lui

** La société de courtage s'attend à ce que la croissance reprenne en 2026, car Cogent achève l'intégration de son réseau, voit l'intérêt de ses clients augmenter et bénéficie d'une prestation de services plus rapide, ce qui soutiendra un flux de trésorerie libre plus important au fil du temps

** La note moyenne de 12 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 47,5 $.

** À la dernière clôture, l'action CCOI est en baisse de près de 56 % depuis le début de l'année.