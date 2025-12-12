L'action de Broadcom, acteur majeur de l'IA, chute de 5 % au lendemain de la publication de ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'action de Broadcom a chuté de 4,7 % à Francfort vendredi, un jour après que l'entreprise a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, mais a déclaré que les marges diminueraient en raison d'une plus grande proportion de revenus liés à l'intelligence artificielle.
Cette baisse était globalement en ligne avec son mouvement après les heures de bureau aux États-Unis.
Broadcom s'est lancé dans le secteur des puces d'intelligence artificielle, ce qui rend les investisseurs nerveux quant à la rentabilité et aux coûts des énormes investissements.
La société a un carnet de commandes de 73 milliards de dollars qu'elle prévoit d'expédier au cours des 18 prochains mois, a déclaré le directeur général Hock Tan lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, mais son lieutenant a déclaré que les marges bénéficiaires pourraient diminuer.
