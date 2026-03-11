 Aller au contenu principal
L'action d'Uber progresse après l'annonce d'un partenariat pour le déploiement des robotsaxis Zoox d'Amazon
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions d'Uber Technologies UBER.N ont augmenté d'environ 3% après l'annonce d'un partenariat pour déployer les robotsaxis Zoox d'Amazon AMZN.O sur sa plateforme

** UBER était en hausse de plus de 4 % au plus haut de la séance ** Le partenariat devrait être lancé à Las Vegas cet été et à Los Angeles à la mi-2027

** Les robotaxis seront disponibles via l'application Zoox et la plateforme Uber pour les trajets éligibles

** Uber, avec son partenariat avec 25 développeurs de technologies de véhicules autonomes, propose déjà des trajets dans des villes comme Phoenix, Austin, Atlanta et Dubaï, et prévoit de s'étendre à 15 villes dans le monde d'ici à la fin de 2026

** Les actions d'AMZN ont baissé de 1 % sur la séance

** Si l'on tient compte de l'évolution de l'action mercredi, UBER a perdu environ 9 % depuis le début de l'année, contre une baisse d'environ 1 % de l'indice S&P 500 .SPX .

