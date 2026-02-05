L'action d'Estee Lauder s'effondre, alors que des prévisions médiocres assombrissent le redressement de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marges du troisième trimestre devraient se contracter de 50 points de base

Estee réaffirme que les tarifs douaniers auront un impact de 100 millions de dollars sur le bénéfice annuel

Les actions connaissent la pire journée de leur histoire, avec une chute de 23 %

Estee Lauder EL.N a revu à la hausse ses objectifs annuels, mais n'a toujours pas répondu aux attentes de Wall Street, la faiblesse de la demande sur le continent américain ayant pesé sur les efforts de redressement du fabricant de cosmétiques, faisant plonger ses actions d'environ 23% dans les premières heures de cotation.

Le propriétaire de marques telles que Clinique et M.A.C a accéléré le lancement de produits, ajouté des niveaux de prix de luxe et renforcé le marketing, alors que le nouveau directeur général Stephane de La Faverie s'efforce de relancer la demande sur ses principaux marchés.

Si ces efforts ont permis d'augmenter les ventes en Chine et en Europe, les Amériques sont restées sous pression en raison de la prudence des consommateurs.

La société gère la complexité et la volatilité aux États-Unis, a déclaré Stephane de La Faverie à Reuters lors d'une conférence de presse. Il a également signalé un ralentissement de la consommation en Amérique latine après un démarrage en fanfare.

Un domaine d'attention clé reste les Amériques, où "les ventes se sont améliorées séquentiellement et sont restées stables, mais les gains de parts de marché aux États-Unis ne se sont pas traduits par des commandes de la part des détaillants", a déclaré Robert Ottenstein, analyste chez Evercore ISI.

Les actions de la société étaient en passe de connaître leur pire journée de leur histoire. Elles ont gagné 40 % en 2025, les efforts du directeur général ayant permis un rebond des ventes en Chine.

Estee Lauder prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 2,05 et 2,25 dollars, le point médian de cette fourchette étant inférieur aux estimations de 2,16 dollars. Elle s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 3 % à 5 %, le point médian étant inférieur aux estimations (4,3 %).

La société à l'origine de marques telles que Jo Malone et Le Labo a réitéré sa prévision d'octobre selon laquelle le bénéfice annuel serait affecté par des droits de douane de 100 millions de dollars au cours du second semestre.

Estee s'attend à ce que les marges du troisième trimestre se contractent de 50 points de base.

Le chiffre d'affaires de 4,23 milliards de dollars réalisé par la société au deuxième trimestre est conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG. Elle a réalisé un bénéfice ajusté de 89 cents par action, contre 84 cents estimés.