Hangar néonazi ou salle de MMA ? Des militants antifascistes manifestent dans un village

Le hangar "La Taverne de Thor", où se tiennent des combats de MMA et des concerts néonazis depuis plus de dix ans à Combres-sous-les-Cotes le 7 février 2026, où le collectif antifasciste “Fermez la!” a organisé une manifestation pour exiger sa fermeture ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"Pas de fachos dans les villages": plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Combres-sous-les-Côtes dans la Meuse, près de Verdun, pour réclamer la fermeture d'un hangar considéré de longue date comme un lieu néonazi.

Les participants ont parcouru environ 2,5 km à travers la campagne, derrière une banderole proclamant "Fermez-la! fermons tous les lieux nazis", illustrée d'un dessin représentant un poing écrasant une croix gammée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Nous attendons de l'Etat qu'il prenne ses responsabilités et ferme ce local qui sert de QG à une idéologie raciste, masculiniste et suprémaciste", a dit à l'AFP Julien Boillot, membre du collectif "Fermez-la!".

Ce dernier comprend de nombreuses organisations politiques (LFI, PCF, PS, les Ecologistes) et syndicales (FSU, CGT, Solidaires).

Les membres du collectif “Fermez la!” face aux gendarmes lors d'une manifestation réclamant la fermeture d'un hangar "La Taverne de Thor" où des combats de MMA et des concerts néonazis sont organisés depuis plus de dix ans à Combres-sous-les-Côtes, dans la Meuse, le 7 février 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

La marche vers le petit village d'une centaine d'habitants s'est globalement déroulée de façon pacifique, à part quelques brefs heurts à la fin. Plusieurs dizaines de militants vêtus de noir et le visage masqué ont pris part au défilé, a constaté l'AFP, mais aucun débordement n'a eu lieu.

- "Tout le monde a peur"

Les gendarmes, déployés en nombre, ont maintenu les militants antifascistes à distance de la "Taverne de Thor", un hangar agricole reconverti en salle de sport - pour des combats de MMA, notamment.

Selon les organisateurs de la manifestation, il sert de lieu de réunion pour les membres d'un groupe néonazi présent dans plusieurs pays, les Hammerskins.

"Pas de fachos dans les villages, pas de hangar pour les fachos", ont scandé les protestataires depuis la route, à bonne distance.

"Tous les républicains devraient être là aujourd'hui. Que ce lieu ne soit pas encore fermé, ça me révolte", a dit à l'AFP le député LFI Christophe Bex, présent aux côtés de deux autres élus insoumis.

"Malheureusement, de nos jours la tendance est bien souvent celle de regarder ailleurs, de minimiser, et de se raconter que +ces néonazis ne font de mal à personne+", a déploré à la tribune l'un des organisateurs, qui a souhaité rester anonyme.

Selon lui, "beaucoup de riverains et riveraines n'osent pas se positionner publiquement par crainte de représailles".

Interrogée par l'AFP, une habitante du village, Julia, 92 ans - qui n'a pas souhaité donner son nom de famille - a indiqué que "tout le monde a peur" dans le village quand des réunions ont lieu à la "Taverne de Thor".

- Seulement "une salle de sport" -

Selon le collectif, la "Taverne de Thor" a d'abord été installée dans une zone industrielle de Toul (Meurthe-et-Moselle) où elle a été démantelée sur décision administrative en 2013.

Elle a alors déménagé à Combres-sous-les-Côtes en 2015.

Plus de 300 néonazis y ont participé en juin dernier à un tournoi de MMA (arts martiaux mixtes), avait dénoncé à l'époque le conseil départemental de la Meuse.

Le propriétaire des lieux, Jérémy Flament, 43 ans, a déclaré au quotidien régional Le Républicain lorrain de samedi que l'association "la Taverne de Thor" n'existait plus.

Son local n'est qu'une "salle de sport" dont les voisins n'ont jamais eu à se plaindre, selon lui.

"Je n'ai plus rien à voir avec les Hammerskins (...) Nos chemins se sont séparés", a encore indiqué celui qui se définit comme "patriote", ajoutant cependant: "je ne renie rien du tout".

En fin de parcours, quelques dizaines de protestataires ont tenté de s'approcher au plus près du hangar, en scandant "Pétain, reviens, t'as oublié tes chiens", ou "la police protège les nazis".

Les gendarmes ont lancé quatre grenades lacrymogènes. Après quoi, la manifestation s'est achevée dans le calme.