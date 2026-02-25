 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action d'Axon augmente grâce aux dépenses publiques qui dopent les bénéfices du fabricant de Taser
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1) par Anshuman Tripathy

Les actions d'Axon Enterprise AXON.O ont bondi de plus de 19% dans les échanges matinaux mercredi après que le fabricant de Taser ait annoncé un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses dispositifs de sécurité et ses produits logiciels.

L'augmentation des investissements fédéraux dans la lutte contre l'immigration et les dépenses des entreprises pour la sécurité des cadres ont soutenu la demande pour Axon, qui fabrique des caméras portées sur le corps et des systèmes de gestion des preuves numériques utilisés par les entreprises et les gouvernements.

Les réservations d'Axon pour 2025 se sont élevées à 7,4 milliards de dollars, soit une hausse de 46 % par rapport à l'année précédente, les réservations du quatrième trimestre ayant augmenté d'environ 50 %, a déclaré la société mardi.

"Il existe une opportunité majeure dans le domaine de l'application de la loi fédérale pour un certain nombre de nos produits de base, ainsi que pour la technologie de lutte contre les UAS (unmanned aircraft system) ", a déclaré Joshua Isner, président d'Axon, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Joshua Reilly, analyste chez Needham, a déclaré que la dynamique de l'entreprise est forte dans les principaux segments de clientèle, y compris les États et l'international, et a souligné que son segment d'entreprise contribue aux réservations.

Axon s'attend à ce que son chiffre d'affaires pour 2026 augmente de 27 % à 30 %.

La société fabrique également un compagnon d'IA à commande vocale pour ses caméras corporelles et fabrique des systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation.

"La capacité d'Axon à générer de la valeur basée sur l'IA à partir de capteurs, de données uniques et de flux de travail devient de plus en plus évidente. La demande en matière de sécurité publique continue également de croître", a déclaré Michael Latimore, analyste chez Northland Capital Markets.

La société a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 2,15 $ par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,60 $, selon les données compilées par LSEG.

"Il s'agissait d'un trimestre critique et AXON a frappé un grand coup", a déclaré Andrew Sherman, analyste chez TD Cowen.

Les actions d'Axon se négocient à environ 57,43 fois leurs estimations de bénéfices à venir, ce qui est supérieur à la médiane du secteur, qui est de 26,18.

Valeurs associées

AXON ENTERPRISE
546,9800 USD NASDAQ +23,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des membres du groupe armé M23 devant les mines de coltan à Rubaya, le 5 mars 2025 en RDC ( AFP / Camille Laffont )
    RDC: attaques des forces de Kinshasa sur plusieurs fronts contre le groupe armé M23
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:08 

    Les forces de Kinshasa mènent mercredi des attaques sur plusieurs fronts contre le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), avec l'appui de drones qui ont frappé le groupe armé à proximité de l'un des principaux gisements de coltan au monde. ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les députés s'apprêtent à voter de nouveau sur l'aide à mourir
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:02 

    L'Assemblée nationale s'apprête à se prononcer à nouveau mercredi après-midi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, et qui avait été largement adoptée en première lecture. Avant le scrutin sur l'ensemble ... Lire la suite

  • ( AFP / JEKESAI NJIKIZANA )
    Le Zimbabwe interdit l'exportation de tous les minerais bruts
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:53 

    Le Zimbabwe a ordonné mercredi l'interdiction de toute exportation de minerais bruts et de concentrés de lithium, une mesure destinée à renforcer le contrôle du gouvernement sur ses ressources minières essentielles à la transition énergétique. L'interdiction, avec ... Lire la suite

  • Le joueur de Manchester United Benjamin Sesko à Liverpool, le 23 février 2026. ( AFP / PAUL ELLIS )
    Foot: Manchester United renoue avec le profit après une cure d'austérité
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:44 

    Le club anglais Manchester United, l'un des plus prestigieux de la planète football, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice d'exploitation, dans un contexte de restructuration en profondeur qui a conduit à la suppression de centaines de postes. Le bénéfice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank