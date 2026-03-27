L'action d'Argan grimpe après une forte croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre

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27 mars - ** Les actions du constructeur américain de centrales électriques Argan AGX.N augmentent de près de 10,3 % à 453 $ sur le marché préliminaire

** Les revenus de la société pour le 4ème trimestre ont augmenté de 12,7% à 262,05 millions de dollars par rapport à l'année précédente; les analystes s'attendaient à 263,84 millions de dollars

** J.P. Morgan relève la note de "neutre" à "surpondérer", considère que l'attribution d'importants projets et un accord-cadre potentiel pour l'exercice 27 sont des catalyseurs positifs pour l'action

** La maison de courtage augmente également le PT à 550 $ de 370 $, ce qui représente une hausse de ~26 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "En outre, nous pensons qu'un accord-cadre potentiel à long terme avec un client clé pourrait soutenir une visibilité prolongée de la demande jusqu'à la fin de la décennie (comme on l'a vu avec les pairs privés)" - J.P. Morgan

** Six analystes considèrent l'action comme "achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 397,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, AGX est en hausse de ~31% depuis le début de l'année