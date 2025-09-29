L'action d'Applovin atteint un niveau record après le relèvement de l'objectif de prix de MS

29 septembre - ** Les actions d'Applovin APP.O ont atteint un niveau record lundi après que les analystes de Morgan Stanley ont relevé leur objectif de prix pour la plateforme de marketing

** APP a augmenté de 6 % pour atteindre 709 $, en voie de réaliser sa plus forte hausse quotidienne depuis le 8 septembre

** Les analystes de MS dirigés par Matthew Cost ont écrit dans une note à l'investisseur qu'APP est prête à lancer son outil en libre-service pour le non-jeu le 1er octobre, ce qui devrait stimuler son activité publicitaire et prouver qu'elle peut générer des revenus en dehors de l'industrie du jeu

** Au cours de l'année écoulée, APP a développé son projet pilote d'annonces non liées au jeu, en s'appuyant principalement sur l'intégration manuelle des nouveaux clients, ce qui a limité la base de clients à seulement 600-700 annonceurs", a écrit M. Cost. "Selon nous, ce lancement en libre-service permet à la base de clients de se multiplier à l'avenir

** MS a relevé l'objectif de prix d'APP de 480 à 750 $, en réitérant sa notation "overweight"

** Parmi les 26 analystes qui couvrent APP, la note moyenne est "BUY" et l'objectif de prix médian est de $615, selon les données de LSEG

** APP est en hausse de 118,9 % depuis le début de l'année par rapport à la hausse de 17 % de l'indice composite NASDAQ

.IXIC