L'action d'Apple chute après la publication d'un rapport selon lequel l'iPhone pliable est retardé en raison de problèmes d'ingénierie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière, rapport supplémentaire des médias)

7 avril - ** L'action d'Apple AAPL.O a récemment baissé de 2,8 % dans les échanges de mardi après-midi après l'annonce de retards possibles dans le lancement de l'iPhone pliable tant attendu ** Le géant de la technologie est confronté à des problèmes de développement technique qui pourraient retarder les premières livraisons d'iPhones pliables de plusieurs mois dans le pire des cas, a rapporté Nikkei Asia, citant des sources ** Mais Bloomberg News a rapporté mardi qu'AAPL reste sur la bonne voie pour sortir le téléphone en septembre, en même temps que l'iPhone 18 Pro et Pro Max, citant des personnes ayant une connaissance du sujet ** Nikkei avait rapporté en janvier qu'AAPL se concentrerait sur la livraison de son premier iPhone pliable et de deux modèles non pliables avec des caméras améliorées et des écrans plus grands pour un lancement phare au second semestre 2026

** L'action AAPL, qui a chuté de 5,1 % plus tôt dans la séance, est le principal frein à l'indice S&P 500 Tech

.SPLRCT . L'indice a perdu 0,5% mardi

** L'action est maintenant en baisse de ~7,5% depuis le début de l'année, en ligne avec le déclin de SPLRCT, tandis que le Nasdaq .IXIC est en baisse de ~6%