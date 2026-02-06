L'action d'Amazon s'effondre alors que les projets de dépenses en IA des grandes entreprises technologiques inquiètent les investisseurs

L'action d'Amazon AMZN.O a chuté de 8 % en transactions avant-bourse vendredi, après que les plans d'investissement considérables de l'entreprise ont renforcé les inquiétudes des investisseurs concernant la frénésie de dépenses des Big Tech dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les dépenses massives des entreprises en matière d'intelligence artificielle - estimées à plus de 600 milliards de dollars cette année - ont suscité des doutes chez les investisseurs quant aux perspectives de rendement immédiat de ces énormes dépenses en capital.

Ils craignent également que l'amélioration rapide des outils d'intelligence artificielle n'empiète sur la demande de logiciels traditionnels, réduisant ainsi les marges bénéficiaires, ce qui entraînerait un mouvement de vente plus généralisé dans l'ensemble du secteur technologique.

Les dépenses d'investissement d'Amazon devraient atteindre 200 milliards de dollars en 2026. Alphabet GOOGL.O a déclaré que ses dépenses en capital pourraient doubler par rapport à l'année dernière, tandis que Meta META.O et Microsoft MSFT.O ont augmenté leurs plans de dépenses.

"Les analystes de MoffettNathanson ont déclaré dans une note que si l'augmentation de l'intensité du capital n'est pas une surprise sur le plan directionnel, l'ampleur des dépenses est matériellement plus importante que ce que le consensus attendait."

Contrairement au ton confiant d'Alphabet sur ses plans de dépenses, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a adopté une attitude défensive lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs après la publication des résultats.

"Pour rappel, a déclaré Jassy, se référant aux résultats de la plateforme cloud Amazon Web Services, "il est très différent d'avoir une croissance de 24 % d'une année sur l'autre sur un chiffre d'affaires annualisé de 142 milliards de dollars, que d'avoir un pourcentage de croissance plus élevé sur une base significativement plus petite, comme c'est le cas pour nos concurrents"."

Le chiffre d'affaires d'AWS a augmenté pour atteindre 35,6 milliards de dollars au cours du trimestre de décembre, tandis que Google GOOGL.O Cloud a progressé de 48 % pour atteindre 17,75 milliards de dollars. Azure de Microsoft MSFT.O a fait un bond de 39 % au cours de la même période.

"Nous ne pensons pas qu'ils dépenseraient 200 milliards de dollars au cours de l'exercice 26 s'ils n'avaient pas les signaux de demande appropriés, mais la marge d'erreur se réduit", ont déclaré les analystes de MoffettNathanson.

Au moins cinq sociétés de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur le titre à la suite des résultats. Amazon se négocie à un ratio cours/bénéfice de 27,01, contre 21,62 pour Microsoft et 28,36 pour Alphabet.