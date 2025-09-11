L'action d'AbbVie atteint un niveau record alors que l'exclusivité de son principal médicament immunologique est fixée jusqu'en 2037

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh

Les actions d'AbbVie ont augmenté de 4 % pour atteindre un niveau record jeudi après que le fabricant américain de médicaments a déclaré qu'il ne prévoyait pas de concurrence générique pour son médicament d'immunologie à succès Rinvoq jusqu'en 2037, soit une extension de quatre ans, selon certains analystes.

Rinvoq, utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes, est le deuxième médicament le plus vendu d'AbbVie, derrière Skyrizi.

L'entreprise a redoublé d'efforts dans le domaine des traitements immunologiques pour contrer la chute des ventes du traitement de l'arthrite Humira, son médicament autrefois le plus vendu, qui doit faire face à la concurrence de plusieurs biosimilaires moins chers aux États-Unis depuis 2023.

L'accord conclu avec certains fabricants de médicaments génériques, qui est soumis à certaines dispositions, devrait empêcher l'érosion des ventes de Rinvoq par les concurrents génériques jusqu'en avril 2037.

Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que cette prolongation donne à AbbVie "plusieurs années supplémentaires de marge de manœuvre sur l'un de ses principaux moteurs de croissance", ce qui lui donne plus de temps pour développer ses médicaments expérimentaux avant la perte majeure de l'exclusivité au milieu des années 2030.

Rinvoq a généré des ventes de 5,97 milliards de dollars, soit plus de 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, en 2024. Selon AbbVie, Skyrizi et Rinvoq devraient rapporter ensemble plus de 31 milliards de dollars en 2027.

"Il s'agit clairement d'un développement positif, qui soutient la protection à long terme de la franchise Rinvoq", a déclaré Matt Phipps, analyste chez William Blair, qui avait précédemment supposé une perte d'exclusivité en 2033.

Phipps estime que quatre années supplémentaires d'exclusivité pourraient permettre à AbbVie d'ajouter environ 2 milliards de dollars aux ventes de Rinvoq en année de pointe avec la prochaine vague d'autorisations potentielles.

Le médicament est actuellement testé pour plusieurs maladies liées au système immunitaire, telles que l'alopécie areata, le vitiligo, l'hidradénite suppurée et le lupus érythémateux disséminé.