 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 838,50
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'action d'AbbVie atteint un niveau record alors que l'exclusivité de son principal médicament immunologique est fixée jusqu'en 2037
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 18:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh

Les actions d'AbbVie ont augmenté de 4 % pour atteindre un niveau record jeudi après que le fabricant américain de médicaments a déclaré qu'il ne prévoyait pas de concurrence générique pour son médicament d'immunologie à succès Rinvoq jusqu'en 2037, soit une extension de quatre ans, selon certains analystes.

Rinvoq, utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes, est le deuxième médicament le plus vendu d'AbbVie, derrière Skyrizi.

L'entreprise a redoublé d'efforts dans le domaine des traitements immunologiques pour contrer la chute des ventes du traitement de l'arthrite Humira, son médicament autrefois le plus vendu, qui doit faire face à la concurrence de plusieurs biosimilaires moins chers aux États-Unis depuis 2023.

L'accord conclu avec certains fabricants de médicaments génériques, qui est soumis à certaines dispositions, devrait empêcher l'érosion des ventes de Rinvoq par les concurrents génériques jusqu'en avril 2037.

Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que cette prolongation donne à AbbVie "plusieurs années supplémentaires de marge de manœuvre sur l'un de ses principaux moteurs de croissance", ce qui lui donne plus de temps pour développer ses médicaments expérimentaux avant la perte majeure de l'exclusivité au milieu des années 2030.

Rinvoq a généré des ventes de 5,97 milliards de dollars, soit plus de 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, en 2024. Selon AbbVie, Skyrizi et Rinvoq devraient rapporter ensemble plus de 31 milliards de dollars en 2027.

"Il s'agit clairement d'un développement positif, qui soutient la protection à long terme de la franchise Rinvoq", a déclaré Matt Phipps, analyste chez William Blair, qui avait précédemment supposé une perte d'exclusivité en 2033.

Phipps estime que quatre années supplémentaires d'exclusivité pourraient permettre à AbbVie d'ajouter environ 2 milliards de dollars aux ventes de Rinvoq en année de pointe avec la prochaine vague d'autorisations potentielles.

Le médicament est actuellement testé pour plusieurs maladies liées au système immunitaire, telles que l'alopécie areata, le vitiligo, l'hidradénite suppurée et le lupus érythémateux disséminé.

Valeurs associées

ABBVIE
219,660 USD NYSE +3,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:57 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite

  • Cette capture d'écran d'une vidéo de l'AFP montre un Boeing affrété par Korean Air en provenance de Séoul arrivant à Atlanta, en Géorgie, le 10 septembre 2025 ( AFP / John Falchetto )
    Les travailleurs sud-coréens arrêtés aux Etats-Unis en route vers leur pays
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:45 

    Des centaines de Sud-Coréens employés dans une usine de batteries Hyundai-LG, qui avaient été arrêtés par la police américaine de l'immigration, sont repartis jeudi vers leur pays, Séoul ayant prévenu que cet épisode "déstabilisant" et pourrait avoir un impact ... Lire la suite

  • Des pompiers devant une caserne près du Mémorial du 11-Septembre, lors des cérémonies commémorant le 24ᵉ anniversaire des attentats du 11-Septembre à New York, le 11 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    La mort de Charlie Kirk s'invite aux commémorations du 11-Septembre
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:28 

    Les commémorations du 11-Septembre 2001, un anniversaire traditionnellement très consensuel et transpartisan, ont servi de cadre jeudi à un hommage appuyé de Donald Trump et de ses ministres à l'influenceur de la droite radicale Charlie Kirk, assassiné la veille. ... Lire la suite

  • Des dégâts autour du bâtiment du Musée national de Sanaa, à la suite d'une frappe aérienne israélienne la veille, le 11 septembre 2025 au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Israël: un nouveau missile houthi intercepté après les frappes sur Sanaa
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:26 

    L'armée israélienne a dit jeudi avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, au lendemain de bombardements israéliens contre les Houthis, qui ont fait 35 morts et 131 blessés selon les rebelles yéménites. "Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank