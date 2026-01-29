L'action Canal+ atteint un niveau record grâce aux synergies dégagées par l'opération MultiChoice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice financière de Canal+ estime que les pertes de Showmax sont inacceptables

Envisage des changements stratégiques

L'extension de l'application Canal+ est prévue pour les marchés de MultiChoice

29 janvier - Les actions de Canal+ CAN.L ont atteint un niveau record jeudi, augmentant d'environ 14% après que le groupe de télévision payante a déclaré qu'il s'attendait à réaliser plus de 400 millions d'euros (479 millions de dollars) d'économies de coûts annuelles à partir de 2030 suite à l'acquisition de MultiChoice pour 3 milliards de dollars l'année dernière.

La société, qui a produit des films acclamés comme "Mulholland Drive" et "Le Pianiste", se transforme en un groupe de divertissement mondial présent dans 70 pays pour concurrencer Netflix NFLX.O et Disney DIS.N .

Amandine Ferré, directrice financière, a déclaré que tout accord entre Netflix et Warner Bros Discovery WBD.O ne devrait pas changer la dynamique du marché pour Canal+, mais a souligné l'importance de l'échelle. "Plus vous êtes gros, plus vous aurez de poids dans la discussion", a-t-elle dit.

Ferré a déclaré à Reuters que Canal+ captait déjà des synergies par le biais de fournisseurs de décodeurs, de services en nuage et de satellites. La société a également refinancé la dette de MultiChoice, qui avait un taux d'intérêt supérieur à 10 %, à un taux inférieur.

Canal+ s'attend à ce que les économies de coûts augmentent progressivement, visant plus de 150 millions d'euros en 2026 et jusqu'à 400 millions d'euros à partir de 2030, par rapport à une base de coûts combinés estimée à environ 8 milliards d'euros en 2025. Elle a déjà obtenu plus de 80 millions d'euros pour 2026.

LES PERTES DE SHOWMAX NE SONT PAS ACCEPTABLES

Mme Ferré a déclaré que Canal+ évaluait ce qu'il fallait faire au sujet du service de streaming Showmax de MultiChoice, qu'elle a décrit comme "un gros problème" en raison de ses pertes. "Nous ne resterons pas dans cette situation car le niveau des pertes n'est pas acceptable pour nous", a-t-elle déclaré.

L'augmentation du nombre d'abonnés est la principale priorité, a-t-elle dit. "Cela prendra du temps car il faut relancer le réseau de distribution."

La société évalue également sa stratégie de marque entre MultiChoice et Canal+ sur différents marchés.

Canal+ prévoit d'étendre son application, déjà déployée dans près de 30 pays francophones, aux marchés de MultiChoice en Afrique. Elle a cité le potentiel de croissance du continent, notamment l'augmentation prévue de la population, les prévisions de croissance du PIB et l'augmentation de l'électrification.

Mme Ferré a indiqué que Canal+ étudiait la possibilité d'acquérir la plateforme de streaming asiatique Viu, dans laquelle il détient déjà une participation et qui est la deuxième plateforme la plus importante sur le marché asiatique derrière Netflix.

