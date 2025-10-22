 Aller au contenu principal
L'action Beyond Meat, fortement vendue à découvert et prisée des investisseurs particuliers, s'envole alors que ces derniers affluent
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix; ajout de données sur les ventes à découvert)

22 octobre - ** Les actions de Beyond Meat BYND.O font un bond de96%, menant les gains parmi les actions préférées des détaillants dans le dernier rallye des actions mimétiques

** Les actions du fabricant de viande à base de plantes s'échangeaient à 7,2 $, après avoir augmenté de 146 % au cours de la séance précédente, suite à l'annonce par la société de son intention d'étendre sa distribution aux magasins Walmart

WMT.N

** BYND a atteint un niveau historiquement bas après la restructuration de sa dette à la fin du mois de septembre, mais a regagnéplus de 1,100 % depuis la dernière clôture du 16 octobre - sa quatrième journée consécutive de gains

** Les paris baissiers sur BYND représentent ~82% du flottant, selon la société d'analyse de données Ortex; les gains récents ont permis aux vendeurs à découvert de perdre ~330 millions de dollars depuis jeudi

** Les actions de Beyond Meat ont encore gagné du terrain cette semaine suite aux messages de Dimitri Semenikhin sur son compte X.com Capybara Stocks

** BYND est le titre le plus tendance sur stocktwits.com et sur le fil de discussion RDDT.N r/wallstreetbets de Reddit

** Les récentes flambées des actions fortement vendues à découvert, sous l'impulsion des investisseurs particuliers, ont rappelé les rallyes similaires des actions mimétiques au cours des dernières années

** D'autres valeurs favorites des investisseurs particuliers tels que Krispy Kreme DNUT.O grimpe de 29%, GoPro GPRO.O gagne 16,8%, 1800Flowers.com FLWS.O augmente de 3,7%

** BYND, DNUT, GPRO et FLWS - tous ont manqué les attentes des analystes en matière de bénéfices au cours de leur dernier trimestre

** Lefonds négocié en bourse MEME de Roundhill MEME.P , dans lequel BYND a une pondération de 10,19 %, a augmenté de 3,4 %

