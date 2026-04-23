L'action Atrium Therapeutics progresse grâce au paiement d'étape de 15 millions de dollars de Bristol Myers Squibb

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23 avril - ** Les actions d'Atrium Therapeutics RNA.O augmentent de 5,78 % pour atteindre 14,45 $

** La société obtient un paiement d'étape de 15 millions de dollars de Bristol Myers Squibb BMY.N dans le cadre d'une collaboration mondiale dans le domaine cardiovasculaire ** L'entreprise est admissible à des paiements d'étape en recherche et développement pouvant atteindre 1,35 milliard de dollars, à des paiements d'étape commerciaux pouvant atteindre 825 millions de dollars et à des redevances progressives pouvant atteindre un taux à deux chiffres sur les ventes nettes ** Bristol Myers Squibb financera toutes les activités futures de développement clinique, de réglementation et de commercialisation résultant de la collaboration