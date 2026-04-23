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L'action Atrium Therapeutics progresse grâce au paiement d'étape de 15 millions de dollars de Bristol Myers Squibb
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions d'Atrium Therapeutics RNA.O augmentent de 5,78 % pour atteindre 14,45 $

** La société obtient un paiement d'étape de 15 millions de dollars de Bristol Myers Squibb BMY.N dans le cadre d'une collaboration mondiale dans le domaine cardiovasculaire ** L'entreprise est admissible à des paiements d'étape en recherche et développement pouvant atteindre 1,35 milliard de dollars, à des paiements d'étape commerciaux pouvant atteindre 825 millions de dollars et à des redevances progressives pouvant atteindre un taux à deux chiffres sur les ventes nettes ** Bristol Myers Squibb financera toutes les activités futures de développement clinique, de réglementation et de commercialisation résultant de la collaboration

Valeurs associées

ATRIUM THERAP
14,4550 USD NASDAQ +5,82%
BRISTOL-MYERSSQU
59,120 USD NYSE +0,54%
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