L'acquisition de Micron pour 1,8 milliard de dollars stimule les actions de Powerchip

par Wen-Yee Lee

Les actions de la société taïwanaise Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 6770.TW ont augmenté de près de 10% lundi après que le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O a annoncé qu'il achèterait une usine de fabrication de la société.

Micron Technology a déclaré samedi qu'il avait signé une lettre d'intention pour acquérir le site de fabrication P5 de Powerchip à Tongluo, dans le comté de Miaoli, à Taïwan, pour un montant de 1,8 milliard de dollars en espèces.