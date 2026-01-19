 Aller au contenu principal
L'acquisition de Micron pour 1,8 milliard de dollars stimule les actions de Powerchip
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 02:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

Les actions de la société taïwanaise Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 6770.TW ont augmenté de près de 10% lundi après que le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O a annoncé qu'il achèterait une usine de fabrication de la société.

Micron Technology a déclaré samedi qu'il avait signé une lettre d'intention pour acquérir le site de fabrication P5 de Powerchip à Tongluo, dans le comté de Miaoli, à Taïwan, pour un montant de 1,8 milliard de dollars en espèces.

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
362,7500 USD NASDAQ +7,76%
