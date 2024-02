L'acquisition de Hess par Chevron menacée par des rivaux pétroliers

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le géant pétrolier américain Chevron a révélé lundi que sa proposition d'acquisition pour 53 milliards de dollars de l'entreprise Hess était en péril si sa prise de parts dans un important champ pétrolier était refusé par d'autres géants du secteur, partenaires de Hess.

Dans un document boursier, Chevron admet qu'il existe un scénario dans lequel Hess "demeurerait une entreprise indépendante", tout en ajoutant qu'il n'existait "aucune probabilité matérielle" d'un tel résultat.

Le fond du problème: une participation de 30% de Hess dans l'immense champ pétrolier Stabroek Block, au large du Guyana, qui fut une motivation importante dans l'acquisition par Chevron.

Stabroek est opérée par le géant américain ExxonMobil, qui détient une participation de 45%. L'entreprise chinoise Cnooc, détient les 25% restants.

L'accord existant entre les trois parties contient une clause permettant aux partenaires de refuser l'acquisition du champ pétrolier par une tierce partie.

Chevron et Hess estiment que ce droit ne s'applique pas "en raison de la structure de la fusion" entre ces deux multinationales de l'énergie, selon le document boursier.

Cependant, après l'annonce de l'entente entre Chevron et Hess en octobre, ExxonMobil et Cnooc avaient notifié leur désaccord à Chevron.

"Hess, Chevron, Exxon, et Cnooc ont participé à des discussions constructives en lien avec (les termes liés à) Stabroek, et Chevron et Hess estiment que ces discussions aboutiront à un résultat qui ne retardera ni n'empêchera ni préviendra la réalisation de la fusion", a déclaré Chevron.

Le géant américain a ajouté qu'il ou Hess pourrait se tourner vers une médiation si ces discussions ne parvenaient pas à un accord.