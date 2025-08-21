L'acquisition de Foundation Building Materials par Lowe's est un risque bien calculé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Lowe's Cos LOW.N a déclaré mercredi qu'elle allait acquérir Foundation Building Materials (FBM) pour 8,8 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché des fournitures pour les entrepreneurs et les constructeurs

** La médiane des prévisions de 37 courtiers couvrant le titre est de 277,5 $ - données LSEG

ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE PRO

** Bernstein ("outperform", PT: $279) considère l'entrée de la société dans le segment Pro "complexe", qui implique des besoins et des services plus spécialisés, comme une réponse stratégique mais risquée à la pression concurrentielle de Home Depot et QXO

** J.P.Morgan ("overweight", PT: $283) considère l'accord FBM de Lowe's comme un mouvement de croissance stratégique qui étend la portée du marché sans mettre à l'épreuve la discipline du capital, bien qu'elle prévienne que les futurs accords sectoriels pourraient être précipités dans le cadre d'une pression concurrentielle croissante

** TD Cowen ("hold", PT: $245) considère l'acquisition de FBM par Lowe's comme un mouvement stratégique qui renforce son offre Pro, améliore la compétitivité avec Home Depot, débloque des avantages technologiques et de synergie, et justifie la pause des rachats d'actions

** Truist Securities ("buy", PT: $283) dit que Lowe's devrait bénéficier de la demande refoulée pour les réparations et les améliorations de la maison, car les propriétaires restent enfermés dans leurs propriétés en raison de l'effet "golden handcuff" (menottes dorées)